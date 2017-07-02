Tunceli'nin Yeni Valisi, Önce Şehit Ailelerini ve Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

BAKANLAR Kurulu'ndan son olarak çıkan Valiler kararnamesiyle Kadıköy Kaymakamlığı görevinden Tunceli Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel, göreve başladığı ilk gün şehit aileleri ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.



Vali Tuncay Sonel, 30 Haziran'da geldiği kentte ilk ziyaretini Tunceli- Elazığ sınırında bulunan Elmalı Jandarma Karakolu'na yaptı. Burada askerlerle görüşen Vali Sonel, daha sonra kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ve 2011 yılında Van'da şehit olan Jandarma Er Ayhan Coşkun'un ailesini ziyaret etti. Vali Sonel evde bulunan ve yolda gördükleri çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.



'DEVLETİN SICAK ELİ'



Vali Tuncay Sonel, Tunceli halkını kucaklamaya geldiğini ve öncelikle şehit aileleri, gazileri ve yaşlılar ile yetim ailelerini ziyaret ettiğini söyledi. Vali Sonel şöyle dedi:



"Ziyarette hepsiyle tanıştım. Tunceli'de devletin sıcak eli her daim şehit ailelerimize, gazilerimize, yetimlerimize, güvenlik güçlerimiz ile yoksul vatandaşlarımıza uzanacaktır. Esnafımızın yanında olacağız, yetim vatandaşımızı, yoksul vatandaşımızı asla ihmal etmeyeceğiz. En küçük sorunda Tuncelili vatandaşlar 24 saat bizzat beni arayarak sorunlarını bildirerek ve hızlı bir şekilde sorunları çözmek için gayret göstereceğiz. Yani devletin şevkatli ve sıcak elini Tunceliler hep hisedecek bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz."



- Tunceli