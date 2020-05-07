Tunceli'nin "Vefalı" yürekleri sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunceli'nin "Vefalı" yürekleri sokak hayvanlarını unutmadı

Tunceli'nin
07.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:46

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu", sokak hayvanlarına da mama bıraktı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu", sokak hayvanlarına da mama bıraktı.

Valiliğin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını, yardım taleplerini ileten vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözüyor.

Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan emniyet ve jandarma personeli vatandaşların yardımına koşarken sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Vefalı yürekler, kent merkezinde çeşitli mahallerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasının ardından araçlarında taşıdığı mamalarla sokak hayvanlarını besliyor.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görevli kahramanlarımız can dostlarımızın da bakımını yapmaya devam ediyorlar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı, vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haber
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haber
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Haber
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi Haber
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Tunceli'nin "Vefalı" yürekleri sokak hayvanlarını unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 13:18:28. #1.14#
title