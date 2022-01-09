Tunceli'nin üç ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Haberler
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Tunceli'nin üç ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Tunceli'nin üç ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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