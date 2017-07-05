Tunceli'nin Tek Tuğla Fabrikası Yeniden Üretime Başlayacak
Tunceli'de uzun zamandır kapalı bulunan tek tuğla fabrikası yeniden üretime başlayacak.
Tunceli'de uzun zamandır kapalı bulunan tek tuğla fabrikası yeniden üretime başlayacak.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, TİMAŞ Tuğla Fabrikasının yüzde 85'inin Tunceli İl Özel İdaresine ait olduğu belirtildi.
Fabrikanın Çorum menşeli firmaya kiraya verilmesine dair sözleşme Vali Tuncay Sonel tarafından imzalandığının ifade edildiği açıklamada, Vali Sonel tarafından imzalanan sözleşme uyarınca uzun zamandır üretime kapalı bulunan Tunceli'nin tek tuğla fabrikasının kısa sürede yeniden üretime başlayacağı kaydedildi.