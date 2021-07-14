Sarp dağlarını aşan sağlıkçılar 3 bin rakımlı Sarı Yayla'da göçerleri aşıladı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, Nazımiye ilçesindeki 3 bin rakımlı Sarı Yayla'ya çıkarak göçerlere aşı yaptı.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, Nazımiye ilçesindeki 3 bin rakımlı Sarı Yayla'ya çıkarak göçerlere aşı yaptı.

Kovid-19 salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da aşı hizmeti sunmak için her gün kilometrelerce yol katediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, günün ilk ışıklarıyla görevli oldukları sağlık kuruluşlarından ayrılarak tarla ve bağlarda çalışan, yayla ve köylerde yaşayan vatandaşlara aşı ulaştırıyor.

Yaklaşık 90 sağlık personelinin aşı çalışmalarında görev aldığı kentte, Nazımiye ilçesi Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Veli Sonnur Şenlik, hemşire Yusuf Demir ve beraberindeki acil sağlık ekibi de göçerleri aşılamak için harekete geçti.

İlçe merkezinden araçlarla yola çıkan aşılama ekibi, sarp dağların arasındaki virajlı ve zorlu yolları aşarak 7 saatlik yolculuk sonunda göçerlerin yaşamını çadırda sürdürdüğü 3 bin rakımlı Sarı Yayla'ya ulaştı.

Ekipler, aşı sırası gelen ve hayvanların bakımı nedeniyle aşılama merkezlerine gidemeyen göçerlere, yaylada aşı uyguladı.

"Hizmeti vatandaşlarımıza götürmekle mükellefiz"

Doktor Veli Sonnur Şenlik, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele edebilmek için aşı çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Tunceli'de arazi şartlarının bazen aşılama çalışmalarını zorlaştırdığını ifade eden Şenlik, şöyle konuştu:

"Ocak ayından itibaren kentte aşılama çalışmalarına başladık. İlçemizde de engelli ve yatalak olan vatandaşlarımıza mobil sağlık ekipleriyle evlerinde aşılarını tamamladık. Bugün de Nazımiye ilçemizin Sarı Yaylası'ndayız. Bu bölgede genellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız bulunuyor. 3-4 ay boyunca yaylada kaldıklarından aşı merkezlerine gelemiyorlar. Vatandaşlarımız İl Sağlık Müdürlüğüne talepte bulunduklarında gelip, yerinde aşılarını yapmaktayız."

Şenlik, kışın aşı çalışması sırasında bazen arabalarını bırakıp karda yürümek zorunda kaldıklarını da belirterek, "Gerçekten zorluydu. Aşıdan önce de filyasyon çalışmalarında görev aldık. Vaka taraması, filyasyon yapılması, hastalardan evlerinde numune alma gibi hizmetler verdik. Bu şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Her zaman sağlıkçı olarak hizmeti vatandaşlarımıza götürmekle mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınına karşı en önemli avantajın aşı olduğunu dile getiren Şenlik, "Vatandaşlarımıza çağrımız en kısa sürede randevularını alsınlar. Hatta kurumumuza da randevusuz şekilde başvuru yaptıkları zaman aşılarını yaptırabilirler." dedi.

"Minnettarız, gelmeleri bizi mutlu etti."

Göçer aile mensuplarından 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mahmut Gündoğdu da yaz aylarında hayvanlarıyla beraber yaylaya çıktığını belirtti.

Hayvancılığın dededen kalma bir meslek olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Dağlarda hayat çabası sürüyor ve ilkel şartlarda mücadele veriyoruz. Aşılama için sağlık çalışanları geldi. Bizim başvurumuz olmuştu. Onlar da bizden gerekli bilgileri istedikten sonra geldiler. Çok teşekkür ederiz. Aşıya gitme şansımız yoktu çünkü gece gündüz hayvanların peşindeyiz. Minnettarız, gelmeleri bizi mutlu etti." diye konuştu.

Pamuk Gündoğdu da hastaneye gidip aşı yaptırma imkanlarının olmadığını anlatarak, sağlık ekiplerinin yaylada kendilerine aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren