Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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