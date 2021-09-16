Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Otlubahçe köyü bölgesinde 3 gün önce örtü yangını başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Havadan ve karadan müdahale neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları yangın söndürme helikopterleriyle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Üner Beren Saat Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Okan Buruk Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:43:59. #1.17#