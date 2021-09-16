Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Otlubahçe köyü bölgesinde 3 gün önce örtü yangını başladığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Havadan ve karadan müdahale neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları yangın söndürme helikopterleriyle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri