Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşullarının halen etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçemizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, Ovacık ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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