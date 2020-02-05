Tunceli'nin Ovacık ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

05.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:10

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.



Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda yarın ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA