Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatışma: 1 asker yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatışma: 1 asker yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatışma: 1 asker yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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