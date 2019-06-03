Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatışma: 1 asker yaşamını yitirdi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com