Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için ekiplerce çalışma ve denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının bulunduğu 94 Mahallesi, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar, 10 gün süreyle yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren