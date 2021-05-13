Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için ekiplerce çalışma ve denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının bulunduğu 94 Mahallesi, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar, 10 gün süreyle yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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