Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

Kar yağışı sebebiyle üzeri karla kaplanan ağaçlar, araçlar ve evler Karda zorlukla yürüyen vatandaşlar Sokakta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü.

27.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:00
Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

Kar yağışı sebebiyle üzeri karla kaplanan ağaçlar, araçlar ve evler

Karda zorlukla yürüyen vatandaşlar

Sokakta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler 'nin ilçesi beyaza büründü

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı sebebiyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü
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