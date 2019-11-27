Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

Tunceli'nin Ovacık ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü.

27.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:20
Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

'nin ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve soğuk hava, saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Kar yağışı sebebiyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.

Kaynak: AA
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