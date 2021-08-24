Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Demirce ve Yiğitler köylerinin bulunduğu mevkide henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Maalesef devam eden ve aralıklarla şiddetini artıran rüzgar, zaman zaman alan içerisinde alevlenmelere sebebiyet vermekte, yoğun duman oluşturmaktadır. Bölgede oluşan yoğun duman ve rüzgara bağlı alevlenmeler vatandaşlarımız açısından risk oluşturmaktadır. Bu sebepledir ki görevli olmayan vatandaşlarımızın Kaymakamlığımızın bilgisi haricinde alana girmemesi ve arkadaşlarımıza kolaylık göstermesi rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Haberler
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