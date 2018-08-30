Tunceli'nin Modern Kent Meydanı ve Yer Altı Çarşısı Hizmete Girdi

Tunceli'de, belediyenin modernize ederek yeniden esnafa tahsis ettiği 85 dükkanın olduğu yer altı çarşısı ile kent meydanı törenle hizmete açıldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, programda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Kentte 14 aydır hem Vali hem de Belediye Başkan Vekili görevini yürüttüğünü belirten Sonel, kentin en önemli sorunlarını çözmek için çalıştığını söyledi.

Vatandaşların beklentileri doğrultusunda çalıştıklarını ve esnafı mağdur etmeden sorunları çözdüklerini anlatan Sonel, "Yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projeler kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın destekleriyle bir bir bitti." dedi.

Sonel, kentte 14 ay gibi kısa sürede yaklaşık 70 projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Kent merkezindeki meydanın ve altındaki yer altı çarşısındaki 85 dükkanın göreve başladığında atıl durumda olduğunu, şehre yakışmayan görüntü sergilediğini aktaran Sonel, "Arkadaşlarımızla buranın hem kent meydanını modernize ettik hem de yer altı çarşımızı, mağazalarımızı pırıl pırıl yaptık. Bu kent meydanı ve yer altı çarşısı düzenleme projemiz hem Tunceli'mize hem esnafımıza hem de burayı kullanacak yöremiz insanına hayırlı uğurlu olsun, güzellikler getirsin." diye konuştu.

"Tunceli çocukları, genci, yaşlısıyla huzur şehridir"

Tunceli'de tüm kurumların büyük bir uyum içinde güzel işlere imza attığını vurgulayan Sonel, şöyle devam etti:

"Bir ayda kentimizde 4 ayrı noktada örtü yangınları oldu. Oraya hem Jandarmamız hem Orman İşletme Müdürlüğümüz ekipleri müdahale etti. Dün itibariyle herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat buna rağmen huzur şehrimizin huzurunu bozmak isteyen art niyetli çıkar gruplarına fırsat vermeyin. Artık Tunceli çocukları, genci, yaşlısıyla huzur şehridir. Biz de devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza gösteriyoruz. Biz Tunceli sevdalısıyız, Tunceli'mizi, yöre insanımızı seviyoruz. 40 yıldır konuşulan fakat hayata geçirilemeyen projeleri 1 yıl gibi kısa sürede hayata geçirilmesi de bunun örneğidir."

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice de "Sonel, ilimize gelerek insana, sokağa, esnafa, engelli vatandaşlara dokundu ve kent kendine geldi, huzur buldu. Kent gerçekten yılların biriktirdiği sorunların çözümünü buldu. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlimiz için büyük şanstır. Biz de her zaman değerli Valimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Belice, Vali Sonel'e esnafa yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.

8 milyon liraya yenilendi

Sonel ve beraberindekiler daha sonra yaklaşık 9 ayda 8 milyon lira harcanarak yapılan modern kent meydanı ve yenilenen yer altı çarşısının açılışını gerçekleştirdi.

Sonel ve beraberindekiler, ardından yer altı çarşısını gezdi ve modernize edilen 85 dükkanın anahtarını esnafa teslim etti. İşyerlerine kavuşan esnaf anahtar teslimin ardından halay çekti.

Açılışa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri, esnaf ve vatandaşlar da katıldı.