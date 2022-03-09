Tunceli'nin Hozat-Ovacık kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı
AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Hozat-Ovacık kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Hozat-Ovacık kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.
Çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolunun ulaşıma kapatıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.
AA / Sidar Can Eren - Güncel