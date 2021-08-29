Tunceli'nin Hozat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu olaya müdahale eden kahramanların özverili çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran