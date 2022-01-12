Tunceli'nin dört ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler
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Tunceli'nin dört ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Tunceli'nin dört ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde eğitim öğretime 13 Ocak Perşembe ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

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AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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