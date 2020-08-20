Tunceli'nin dağ sarımsağı için 1 milyon lira destek TUNCELİ'de yetişen dağ sarımsağının korunması ve üretimini artırmak amacıyla hazırlanan projeye, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 1 milyon 114 bin liralık destek sağlandı.

TUNCELİ'de yetişen dağ sarımsağının korunması ve üretimini artırmak amacıyla hazırlanan projeye, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 1 milyon 114 bin liralık destek sağlandı. Projeyle, Hazine'ye ait arazilerde dağ sarımsağı üretimi yapılarak, istihdam sağlanacak.

Tunceli yöresine ait endemik bitki türü olan ve tek dişli olmasıyla öne çıkan dağ sarımsağının korunması ve üretiminin artırılması amacıyla, valilik tarafından hazırlanan proje Fırat Kalkınma Ajansı'na sunuldu. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, projenin kabul edildiği belirtilerek, Fırat Kalkınma Ajansı'nca projeye 1 milyon 114 bin liralık destek verildiği belirtildi. Dağ sarımsağının coğrafi işaretli ürünler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Dağ sarımsağı olarak bilinen, doğada kendiliğinden yetişen ve 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler listesine alınan Tunceli sarımsağının (Allium tuncelianum) tarla koşullarında üretimini gerçekleştirmek suretiyle dar gelirli vatandaşlarımıza alternatif bir istihdam olanağı sağlanacaktır. Tunceli Valiliğimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen 2020 yılı 'Sosyal gelişmeyi destekleme programı' (SOGEP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı'na sunulan ve destek almaya hak kazanan 'Dağ sarımsağı dar gelirlinin istihdam kapısı oluyor' projesiyle Ovacık ilçesinde hazine adına kayıtlı arazi üzerinde, Tunceli sarımsağının üretim materyallerinin üretileceği bir üretim merkezi kurulacaktır. Üretim merkezinde üretilecek olan üretim materyalleri ile bir taraftan Tunceli sarımsağının tarla koşullarında üretimi gerçekleştirilerek, dar gelirli vatandaşlarımıza istihdam olanağı sağlanırken, diğer taraftan ilimizin önemli bir değeri olan bu bitkinin doğadan kontrolsüz olarak toplanmasının önüne geçilecektir. Üretim merkezinde üretilecek olan üretim materyallerinin yüzde 65'i merkezin giderlerini ve çalışanların ücretlerini karşılamak amacıyla, bu ürünü kendi arazilerinde üretmek isteyen vatandaşlarımıza satışa sunulacaktır. Geriye kalan yüzde 35'i ise proje iştirakçilerimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenecek toprak sahibi olup ekim yapamayan, yoksul, vakıflardan ayni ve nakdi sosyal yardım alan, geçimini doğadan sarımsak toplamak suretiyle sağlayan bireylerden kadınlara öncelik tanınarak bedelsiz dağıtılacaktır. Toplam bütçesi 1 milyon 114 bin 750 lira ve süresi 18 ay olan proje, TSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte yürütülecektir" denildi

KİLOSU 100 TL'YE SATILIYORDağ sarımsağı toplayarak geçimini sağlayan Ezgi Arslan, sarımsağın kilosunu 100 liradan sattıklarını ifade ederek, birçok hastalığa iyi geldiği anlattı. Dağ sarımsağı, ağustos ayı ortalarında olgunluğa kavuşup ve tohumlarını döktükten sonra toplanmasına izin verildiği aktaran Arslan, "Dağ sarımsağını toplamak için yüksek dağların zirvesine çıkıyoruz. Tek dişli Tunceli sarımsağı sadece bizim yörede yetişiyor. Toplanması çok zor, yüksek zirvelerde bir kişi günde en fazla 1 ya da 2 kilo toplayabiliyor. Çok yorucu bir toplama sonucunda sarımsakları çarşıda kilosunu 100 liraya satıyoruz. Özelikle tansiyon hastalarına, şeker hastalığına ve farklı birçok hastalığa çok iyi geliyor. İnanılmaz güzel bir lezzeti var, yemeklere de çok iyi bir lezzet veriyor" dedi.'MUNZUR DAĞLARI'NIN 3 BİN RAKIMLI ZİRVELERİNDE TOPLUYORUZ'

Dağ sarımsağı satarak ailesini geçindiren Agit Aral ise "Tunceli dağ sarımsağını Munzur Dağları'nın 3 bin rakımlı zirvelerinde topluyoruz. Çok zorlu bir toplama sonucu günde birkaç kilo toplayabiliyoruz. Yüksek ve kayalık alanlarda topladığımız için düşme ve kaza geçirme riskimiz çok fazla. Doğal bir antibiyotik olduğu için insan sağlığına çok iyi geliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA