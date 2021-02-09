Tunceli'nin dağ köylerindeki yılkı atları fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
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Tunceli'nin dağ köylerindeki yılkı atları fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

09.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:52
Tunceli'nin dağ köylerindeki yılkı atları fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, dağlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yılkı atları, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, dağlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yılkı atları, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesi, her mevsim çevre il ve ilçelerden çok sayıda turisti ağırlıyor.

Kentte kar yağışının en az etkili olduğu yerleşim yerlerinden olan ilçede, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yılkı atları da doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Mevsime bağlı ot ve su bulmakta zorluk çeken atlar, bazı zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor.

İlçeye bağlı Akdemir köyünde keçi ve koyun yetiştiriciliği yapan besicilerin, ağılların çevresine bıraktığı saman ve yoncalarla karınlarını doyuran atlar, fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor.

Koloniler halinde gezen ve dört nala koşan atlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Fotoğrafçı Malik Kaya, AA muhabirine, yılkı atlarının yaşam mücadelesine hayran kaldığını söyledi.

Pertek ilçesinin her mevsim güzel olduğunu ifade eden Kaya, "Bölgemiz; tarihi, yaban hayatı ve kültürel zenginliğiyle oldukça önemli. Kentte son yıllarda yılkı atlarının sayısı da artmaya başladı. Özellikle Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde, sahiplerince doğaya bırakılan ya da uzun süre doğada kaldığı için yabanileşen çok sayıda yılkı atı var. Bizler de belirli zamanlarda buralara geziler düzenleyip atları fotoğraflıyoruz." dedi.

Hasret Özcan da ilk kez yılkı atı gördüğünü ve atların koşusundan çok etkilendiğini dile getirdi.

Özcan, atları drone ile havadan görüntülediğini belirterek, "Onların koloniler halindeki hareketini drone ile havadan çekmek çok güzel oluyor. Belgesel tadında fotoğraf ve videolar çektiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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