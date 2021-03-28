Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
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Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış

TUNCELİ'de, aralarında 60 kilometre olmasına rağmen 2 ilçede 2 farklı mevsim yaşanıyor.

TUNCELİ'de, aralarında 60 kilometre olmasına rağmen 2 ilçede 2 farklı mevsim yaşanıyor. Pertek ilçesinde badem ağaçları çiçek açarken, Ovacık ilçesinde ise kar, yarım metreyi aştı.

Tunceli'de aralarında 60 kilometre olmasına rağmen Pertek ilçesinde bahar, Ovacık ilçesinde ise kış yaşanıyor. Keban Baraj Gölü'nün kıyısında olan Pertek ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla badem ağaçları çiçek açtı. Yeşile bürünen buğday tarlalarıyla badem ağaçlarının pembe rengi bütünleştiği ilçede halk güneşli havanın ve manzaranın keyfini çıkartırken, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Ovacık ilçesinde yaşayanlar ise kapılarının önünde biriken karları temizlemeye çalıştı.  

AYNI GÜN İKİ FARKLI MEVSİMPertek ilçesinde yaşayan Mesut Doğan, güneşli havanın keyfini çıkardıklarını belirterek, "İlçemize bahar geldi ve badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Birkaç gündür ilçede yeşil tonları ağırlıklı. Ovacık'ta arkadaşlarımız var görüşüyoruz ve orada halan yoğun kar olduğunu ve havanın çok soğuk olduğunu söylüyorlar ama bizim burada havalar çok sıcak mont giyme ihtiyacı bile duymuyoruz. İlde iki farklı mevsim var, bir tarafta kış bir tarafta ise bahar mevsimi yaşanıyor" dedi.'NİSAN AYINA GİRECEĞİZ HALEN KAR TEMİZLİYORUZ'

Ovacık ilçesinde yaşan Murat Sağıroğlu ise köylerde yarım metre kar olduğunu ifade ederek, "Nisan ayına giriyoruz ama Ovacık'ın halini görüyorsunuz sanki ocak ayı gibi. Her tarafta bahar her tarafta çiçek biz de ise kar ve don. Köyümüzde yarım metre kar var ve ben de kapının önünde kar atıyorum. Burada 6 ay kış yaşanıyor. Pertek ve Çemişgezek ilçeleri bize bitişik aramızda sadece fazla bir kilometre yok sadece dağ var. Onlarda bahar yaşanıyor bizde ise kış" diye konuştu.


Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış
Tunceli'nin bir yanı bahar bir yanı kış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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