Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime kar engeli
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Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime kar engeli

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

05.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:40
Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime kar engeli

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi. 

'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı özellikle kırsal alanda yaşımı olumsuz etkilerken, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Ovacık ilçesinde 2 gün süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okulların tatil edildiği bildirildi. 

 


Kaynak: DHA
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