Tunceli'nin 1200 rakımlı Düldül Tepesi'nde sis manzarası

TUNCELİ'de, sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken, 1200 rakımlı Düldül Tepesi'nde görsel güzellik oluştu.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sis ile güzel manzara ortaya çıktı. 1200 rakımlı Düldül Tepesi'nden şehri fotoğraflayanlar, sis bulutunun görsel güzelliğini objektiflerine yansıttı. Sis denizinin harika görüntüler oluşturduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Gündoğan Çağ, "Havaların soğumasıyla beraber sis çok güzel bir manzara oluştu. Sabah uyandığımızda bu manzarayı gördük ve yüksek kesimlere gelerek fotoğraf çektik. Sis denizinde kaybolan bir şehri fotoğraflamak mutluluk verici" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM