Tunceli-Nazımiye kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli-Nazımiye kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli-Nazımiye kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Nazımiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Tunceli-Nazımiye kara yolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçemiz emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza ulaşmaları halinde her türlü destek sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri