Tunceli Müzesi ziyaret saatleri değişti

Tunceli Müzesi'nin yaz dönemi nedeniyle ziyaret saatlerinin değiştiği bildirildi.

Tunceli Müzesi'nin yaz dönemi nedeniyle ziyaret saatlerinin değiştiği bildirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı makamının onayıyla Tunceli Müzesi ziyaret saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müzenin yaz dönemi süresince sabah 08.30 ile akşam 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık tutulacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren