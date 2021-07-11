Tunceli Müzesi ziyaret saatleri değişti
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Tunceli Müzesi ziyaret saatleri değişti

Tunceli Müzesi ziyaret saatleri değişti
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli Müzesi'nin yaz dönemi nedeniyle ziyaret saatlerinin değiştiği bildirildi.

Tunceli Müzesi'nin yaz dönemi nedeniyle ziyaret saatlerinin değiştiği bildirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı makamının onayıyla Tunceli Müzesi ziyaret saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müzenin yaz dönemi süresince sabah 08.30 ile akşam 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık tutulacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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