TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-1
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-1 - Haber
Munzur, Güncel

TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-1

Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıpTUNCELİ'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi.

17.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:55
TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-1

Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıp

TUNCELİ'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilirerek çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot devrildi. Devrilen bottaki 4 asker suya düştü. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, biri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Ekipler, kayıp askerin bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

TUNCELİ (DHA)

TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-1

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-1

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde uyarılar dikkate alınmadı Haber
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde uyarılar dikkate alınmadı
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı Haber
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı
Seda Sayan, koronavirüs paylaşımıyla Twitter'da trend oldu Haber
Seda Sayan, koronavirüs paylaşımıyla Twitter'da trend oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Fatih Terim Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 15:43:08. #1.15#