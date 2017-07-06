Tunceli Munzur'da Kano Eğitim Kampı

TÜRKİYE Kano Federasyonu, 15 günlük temel eğitim kampını bu yıl Tunceli'de Munzur vadisinde yaparak Munsur çayında sporculara Kano eğitimi vermeye başladı. Kamptaki sporculara eğitim veren Federasyon antrenörlerinden Pınar Demirci, Tunceli'ye ön yargı ile geldiğini belirterek, "Eğitim vereli kısa süre oldu ama, çok iyi bir noktadayız. 2 gün içinde akarsu üzerinde eğitim vermeye başlayacağız ve ben inanıyorum ki Tunceli'den milli takıma çok iyi ve yetenekli sporcular gidecek"dedi.



Türkiye Kano Federasyonu bu yılki Kano temel eğitim kampını Tunceli'de gerçekleştirerek Munzur'un ve Tunceli'nin doğal güzelliklerinin Türkiye'ye tanıtılması için önemli bir adım attı. Federasyonun, Tunceli Belediyesi ve Tunceli Adrenalin Doğa Sporları Kulübü ile işbirliği yaparak 20 sporcuya verilecek temel eğitim programı için yer olarak ise Munzur vadisi içinde geçen Munzur Çayı üzerini seçti. Munzur vadisindeki kamp kapsamında 5 gündür 20 sporcuya 5 antrenör eşliğinde Kano eğitimi verilirken, kamp boyunca sporcuların tüm masraflarının Belediye tarafnıdan karışılanacağı belirtildi.



Antrenörler eşliğinde akar ve durgun sularda Kano nasıl kullanılır, hangi teknikler kullanılır ve ilk yardımın nasıl yapılacağı konulurında eğitim alan sporcuların kampa büyük ilgi gösterdiği görüldü. Eğitim alan sporculardan Gülbahar Erdoğan, çok güzel ve zevkli bir eğitim devresi geçirdiklerini, Tunceli'de hiçbir olumsuzluk yaşamadıklarını belirterek, "Burada çok güzel ve verimli bir kamp geçiriyoruz. Kano eğitimi konusunda çok iyi olan ve Milli takıma eğitim veren antrenörler bize eğitim veriyor. 5 gündür Munzur vadisinde Munzur çayında eğitim alıyoruz. Bu hafta durgun, önümüzdeki hafta ise akarsuda eğitim almaya başlayacağız. Bu sıcak havada Munzur'da hem serinliyoruz, hem de Kano eğitimi alıyoruz. Tunceli terörle anılıyor ama, biz hiç bir olumsuzluk yaşamadık. Herkes burayı mutlaka görmeli hiçbir sorun yok burada"dedi.



Eğitim alan Bedirhan Odak ise, Pertek ilçesinden geldiğini, 15 gün boyunca temel eğitim alacaklarını, Kano konusunda kendilerini daha iyi geliştiriceklerini de kaydederek, "Her kes burayı terörle anıyor, oysa biz vadi içinde rahatça geziyor, Munzur'da spor çalışması yapıyoruz. Bence kimse terör söylemlerine kanmasın, Munzur vadisine gelip görsünler ve buraların doğal güzelliklerini yaşasınlar"diye konuştu.



Sporculara eğitim veren Federasyon antrenörlerinden Pınar Demirci de, Tunceli'ye ön yargı ile geldiğini ifade ederek, "15 gün sürecek temel eğitim kampı için 5 gündür buradayız. Katılım çok iyi, sporcular çok yetenekli, her konuda eğitim veriyoruz. Eğitim vereli kısa süre oldu ama çok iyi bir noktadayız. 2 gün içinde akarsu üzerinde eğitim vermeye başlayacağız ve ben inanıyorum ki, Tunceli'den milli takıma çok iyi ve yetenekli sporcular gidecek. Aslında ben bu denli yoğun bir katılımı beklemiyordum bu durum bizleri ve Federasyonumuzu çok sevindirdi. Hepimiz buraya ilk geldiğimizde ve kampın Tunceli'de yapılacağı söylenince ön yargılarımız vardı. Benim de ön yargılarım vardı. Biz karadeniz'den geldik . Tunceli'ye gelince hiç bir ön yargımızın doğru olmadığını gördük. insanları çok iyi, doğası çok iyi, terör var deniliyor ama biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Mükemmel bir doğası ve çok iyi insanları var, çok misafir sever bir insan yapısı var"dedi.



Görüntü Dökümü:



-Kamp alanından görüntüler



-Eğitim yapan sporcular



-Kano eğitiminden görüntüler



-Çalışmalardan detaylar



-Eğitim alan öğrencilerin konuşması



-Antrenörün konuşması



-Öğrencilerin gösterisi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,-