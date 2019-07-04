TUNCELİ Munzur'da 19 gün sonra cenazesi bulunan Engin defnedildi

Munzur'da 19 gün sonra cenazesi bulunan Engin defnedildi

TUNCELİ- Ovacık karayolunda 15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi, 19 gün süren arama çalışmasıyla dün bulunan Engin Eroğlu (28), düzenlenen törenle toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Eroğlu'nun, üzerine Dersimspor forması konulan tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü.

Yoncalı köyünde oturan Halil İbrahim- Gülizar Eroğlu çiftinin 5 çocuğundan küçüğü olan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların, aynı günün akşamı eve başıboş dönmesi üzerine ailesinin ihbarıyla güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki arama çalışmaları sürerken, Ovacık'tan İstanbul'a seyahat eden bir kişi, yolda cep telefonuyla çektiği manzara görüntülerini izlerken, içerisinde bulunduğu otobüsün açılan bagaj kapağının bir kişiye çarpıp, Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğunu fark etti. Bu kişinin savcılığa teslim ettiği görüntülerden yola çıkılarak nehre düşen kişinin Engin Eroğlu olduğu saptandı. Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Kayseri, Şırnak, Elazığ ve Tunceli'de görevli 200 kişilik AFAD, karayolları, DSİ, itfaiye, polis ve jandarma özel harekat ekibi, karadan ve havadan sürdürülen arama çalışmalarını, otobüsün geçtiği ve kan izi bulunan bölgede yoğunlaştırdı. Kaybolmasından 19 gün sonra, dün Yoncalı köyünden 8 kilometre uzaklıktaki Aşağı Torunoba köyü yakınlarında Engin'in çalılıklara takılı cesedi bulundu.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Engin Eroğlu'nun cenazesi, Ovacık'a getirildi. Eroğlu için öğle vakti Ovacık Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Üzerine Dersimspor forması konulan Eroğlu'nun tabutuna sarılan yakınları gözyaşı dökerken, bazıları fenalık geçirdi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Eroğlu'nun tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla götürüldüğü Yaylagünü köyünde defnedildi.

Kaynak: DHA