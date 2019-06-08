Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Kutu Deresi'nde mağaraya kıstırılan 5 kadın terörist Jandarma Özel Harekat birliklerinin tarafından etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Kutu Deresinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: AA
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