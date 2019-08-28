Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etksisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etksisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.