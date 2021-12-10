Tunceli Kent Müzesi finale kaldı

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'nin binlerce yıllık tarihini yansıtan ve Alevilik ritüellerinin yoğun olarak sergilendiği dünyadaki tek müze olan Tunceli Kent Müzesi, 67 ülkenin başvuruda bulunduğu Avrupa Müze Akademisi'nin (EMA) düzenlediği 'Micheletti Award' yarışmasında finale kaldı.

Tunceli'de, Avusturya ve Alman mimarisiyle tasarlanıp, 1935 yılında askeri kışla olarak inşa edilen, daha sonra ise Milli Emlak Müdürlüğü'ne devredilerek, 65 ailenin kaldığı memur lojmanı olarak kullanılan bina, 'Erken Cumhuriyet Dönemi Yapısı' özelliği nedeniyle, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendi. Geçen yıl restorasyonu tamamlanan bina, müzeye dönüştürüldü. Türkiye'nin en önemli etnografya, arkeoloji ve inanç müzelerinden olan Tunceli Kent Müzesi'nde, Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar, yaklaşık 2 bin tarihi eser sergileniyor. Eserler içerisinde en dikkat çeken ise, Keban Baraj Gölü'nün altında kalan Sakyol köyünün kuzeydoğusunda doğal bir tepede bulunan, Pulur Höyüğü'nden çıkarılan kutsal ocak. Kutsal ocak, Anadolu'daki alevi kültürünün ilk simgelerini taşıyor. Kentin yazılı tarihi ile belge, evrak ve fotoğraflarının bulunduğu müzede, kütüphane, Alevilik, arkeoloji ve etnografya bölümleri de yer alıyor.

Tunceli Kent Müzesi Müdürü Kenan Öncel, alevi ritüellerinin sergilendiği tek müze olduklarını, yarışmada da birincilik beklediklerini belirterek, "Bu, Avrupa'daki en prestijli ödüldür. 67 ülkenin müzeleri bu platforma başvurusunu yaptı ve kabul süreci başladı. Müzemiz, sadece arkeoloji ve etnografyadan oluşmuyor. İçinde Tunceli'nin bitki çeşitliliğini, florasını anlatan sergilerimiz de var. Alevilik ile ilgili kutsal ocaklarımız, bal mumu heykellerimiz ve şecerelerimiz var. Cumhuriyet dönemi eserleri ve yörede hakim olan koç başlı mezar taşları var. Arkeloji ve etnografyanın yanında komple kenti anlatan bir müzeyiz. Yarışmada iddiamız, çok çeşitli olmamız ve 7 farklı sergimizin olmasıydı. Ülkemizde son yıllarda çağdaş müzecilik anlamında atılımlar oldu. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve valiliğimiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğümüz çok güzel işler yapıyor" diye konuştu.