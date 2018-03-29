Tunceli Kayyum, Başkanlık Konutunu Yoksullara Tahsis Edeceğini Açıkladı

Kayyum, başkanlık konutunu yoksullara tahsis edeceğini açıkladı

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, Belediyeye ait, başkanlık konutu, belediye misafirhanesi dahil belediyeye ait 12 konutu, ücretsiz olarak yoksul vatandaşlara tahsis edeceğini açıkladı.

Tunceli'de, bazı çevrelerin belediyenin başkanlık konutu dahil mülkiyeti belediyede olan 12 konutun satacağı iddialarına karşın Belediye Başkan Vekili de yapan Vali Tuncay Sonel, satış gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını, başkanlık konutu dahil, belediyenin malı olan 12 daireyi ücretsiz olarak yoksul vatandaşlara tahsis edileceğini söyledi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Vali Sonel, belediye başkanlığı konutu gariban yoksul ailelere ücretsiz tahsis edileceğini belirterek, "Ben yaklaşık 9 aydır Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütüyorum. Görev yaptığım süre içinde devletin sıcaklılığını ve şevkatini yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda il merkezinde mülkiyeti belediyemize ait iki başkanlık konutu, biri dubleks olan toplam 12 konut olduğu belirlendi. Bu konutların bütün eksiklikleri giderildi ve bu konutların tamamını biri dubleks olan 2 başkanlık konutu ile birlikte toplam 12 konutu, yetim, öksüz, garip ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edeceğiz ve hiçbir şekilde kira almayacağız"dedi.

Belediyeye ait 15 dükkanı da uygun kira bedeli ile esnafa tahsis edeceklerini ve yapımı devam eden kent meydanının kısa sürede bitirileceğini anlatan Sonel, "Yine il merkezinde mülkiyeti belediyemize ait olan 15 dükkanı da esnafımıza kiralayacağız. Yine şehir merkezinde tadilat çalışması devam eden yeraltı çarşısında 85 adet bakımsız dükkan vardı. Şimdi yeraltı çarşısında tadilat ve yenileme çalışmasını sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeraltı çarşısı üstü ve kent meydanı çalışmalarımız da tüm hızlıyla devam ediyor. Yeraltı çarşısını çok modern bir projeyle yenileyip tadilat ve yenileme masrafını esnafımızdan almayarak yeraltı çarşısındaki dükkanları içindeki esnafımıza yeni bir şekilde tahsis ederek esnafımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Tunceli yeni bir çarşıya ve yeni bir kent meydanına kısa sürede kavuşacaktır" diye konuştu.