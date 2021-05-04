TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
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TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAM kapanmada uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle boş kalan Tunceli kara yolunda, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altındaki dağ keçileri görülmeye başlandı.

TAM kapanmada uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle boş kalan Tunceli kara yolunda, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altındaki dağ keçileri görülmeye başlandı. Kısıtlamadan muaf olup, yolu kullananlar, keçileri fotoğrafladı.

Tunceli'de, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, seyahat kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. Tunceli ile Hozat ilçesi arasındaki kara yolunda, IUCN tarafından yayımlanan 'nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi'nde bulunan dağ keçileri görülmeye başlandı. Kısıtlamadan muaf olan ve yolu kullananlar ise keçilerin fotoğraflarını çekti.

Çiftçi Nesimi Aktuğ, Kısıtlamadan dolayı şehir ve yollarda sessizlik sürüyor. Çiftçilik yaptığımızdan dolayı kısıtlamadan muafız. Köyümüze giderken yaban keçilerinin yolda olduğunu gördük. Şu anda kara yolunun sahipleri, otomobil yerine yaban keçileri oldu dedi.

TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI
TUNCELİ KARA YOLU, KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİNE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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