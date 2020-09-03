TUNCELİ Kanadı kırık arı şahinine tedavi
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TUNCELİ Kanadı kırık arı şahinine tedavi

Kanadı kırık arı şahinine tedaviTUNCELİ'de, dağlık alanda kanadı kırık bulunan arı şahini, 3 ay süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

03.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:22

Kanadı kırık arı şahinine tedavi

TUNCELİ'de, dağlık alanda kanadı kırık bulunan arı şahini, 3 ay süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Çiçekli köyündeki dağlık alanda, 3 ay önce köylüler tarafından kanadı kırık bulunan arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kırık kanadına veteriner hekim tarafından operasyon yapılan arı şahini, iyileşti. Tedavisi tamamlanan arı şahini, Dağa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.

TUNCELİ Kanadı kırık arı şahinine tedavi

Kaynak: DHA

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