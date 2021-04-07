TUNCELİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 262 FİDAN DİKİLDİ
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TUNCELİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 262 FİDAN DİKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Mercan' seferberliği kapsamında, hastane bahçesine 262 fidan dikildi.

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TUNCELİ'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Mercan' seferberliği kapsamında, hastane bahçesine 262 fidan dikildi.

Tunceli'de, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Mercan' seferberliği projesi kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi'nin bahçesine 262 fidan dikildi.

Etkinliğe katılan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kent halkının kadın haklarına saygı duyduğuna dikkat çekerek, "Bu güzel organizasyonu yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Kadınlarımızla birlikte, güzel bir ağaçlandırma programı icra ettik. Dünya gündeminde olduğu gibi, ülkemizde de önemli olan konulardan biri, kadına şiddet konusudur. Her zaman ifade ettiğim, her zaman övünçle bahsettiğim Tunceli ilimizden, bu konuda da övünçle bahsetmek istiyorum. Gerçekten kadına saygı, sevgi ve kadın hakları konusunda duyarlı olan bir ilde yaşıyoruz. Şu ana kadar, şiddet ve bu olay yönlü hiçbir kadınımızın vefatına şahit olmadık. Bu vesileyle ilimiz insanına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TUNCELİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 262 FİDAN DİKİLDİ
TUNCELİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 262 FİDAN DİKİLDİ
TUNCELİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 262 FİDAN DİKİLDİ
TUNCELİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 262 FİDAN DİKİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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