Tunceli, İstihdamda 4'üncü Sıraya Yükseldi

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent merkezi ile kırsal alanlarda yaklaşık 2 yıldır yürütülen terörle mücadele çalışmaları dolayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması sonucu hayata geçirilen projelerle ciddi ilerleme sağlandığını söyledi. Sonel, 14 ayda hayata geçirilen projelerle Tunceli'nin, istihdamda, Türkiye genelinde son sıradayken, 4'üncü sıraya yükseldiğini kaydetti.

Tunceli'de yaklaşık 14 aydır hem valilik hem de belediye başkan vekilliği görevini yürüten Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlıkların tam desteğiyle 62'nin üzerinde proje hayata geçirdiklerini söyledi. Terörle mücadelede yürütülen çalışmalarla kent merkezi ile kırsal alanlarda huzur ve güvenliğin sağlandığını belirten Sonel, yerli- yabancı ziyaretçi sayısının da arttığını vurguladı. Kentin önemli sorunu istihdamla ilgili çalışmalar yürüten Vali Sonel, Tunceli'de 3 tekstil fabrikası kurulmasını ve 4'üncüsünün ise temelinin atılmasını sağladı. Kurulan tekstil fabrikalarıyla 5 ay içinde ihracat yapılmaya başlanırken, tamamlanan çağrı merkezinde de en az 960 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

DAHA ÇOK TURİST GELİYOR

Tunceli, yürütülen istihdam odaklı projelerle 14 ayda Türkiye ortalamasında, 81'inci ve son sıradan 4'üncü sıraya yükseldi. Son 8 ayda Tunceli'ye gelen turist sayısı ise geçen yıllara göre 3 kat arttı. Seyahat acentesinden alınan verilere göre, 2017 yılında, Tunceli'ye gelmek için uçak bileti alanların sayısı 29 bin iken, 2018'in ilk 8 ayında bu sayının 66 bin 500 olduğu görüldü. Bu yoğunlukla birlikte 1 yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, şu an yüzde 95'lere ulaştığı belirtildi. 2017'de kente giren araç sayısı 797 bin iken, 2018'in ilk 8 ayında bu sayı, 1 milyon 300 bini geçti. Su sporları alanında önemli potansiyele sahip Tunceli'de, 2017 yılında 20- 25 botla yaklaşık 200 kişi rafting yaptı. 2018 yılında ise sadece haziran ve ağustos aylarında 1600 kişi rafting yaptı.

'TUNCELİ HUZUR VE TURİZM ŞEHRİ OLARAK ANILMAYA BAŞLANDI'

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yıllardır konuşulan; fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projelerin 1 yıl gibi sürede bitirildiğini vurgulayarak, "Projelerin yanı sıra terörle mücadelede de önemli gelişmeler yaşandı. Terörle mücadeledeki başarılar sonucu vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor. Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildikçe vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem kent hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenler de çoğaldı. Tunceli, artık huzur ve turizm şehri olarak anılmaya başlandı" diye konuştu.

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