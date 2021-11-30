Tunceli İl Sağlık Müdürü Özdemir'den "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı Açıklaması

TUNCELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Tunceli'de, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşı olmaları uyarasında bulundu.

Çağdaş Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaz mevsimi döneminde yaşanan ziyaretçi yoğunluğu ve okulların açılmasından kaynaklı Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığını hatırlattı.

Kentte son iki yıldır yapılan çalışmalarla vaka sayılarındaki artışın kontrol altında tutulduğunu belirten Özdemir, "Ancak toplumun bağışıklığa ulaşmamış olmasının da etkisiyle son dönem vaka artışı yaşıyoruz. Bu süreçte aşılamanın salgını belli bir seviyede tutmasının faydasını da görüyoruz. Aşılamayla vaka artışımız belli bir seviyede kaldı. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu vakaların düşeceğini umuyoruz." dedi.

Özdemir, Salgın Denetim Merkezi koordinesinde filyasyon ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, "Ekiplerimiz mahalle ve köylerde vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyor. Bununla ilgili ciddi geri dönüşler alıyoruz ve bu sayede vaka sayılarının düşüşüne şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşı olan vatandaşların hastane yatışlarının çok az olduğuna ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan özellikle maske ve sosyal mesafelerine dikkat etmelerini, havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda çok fazla vakit geçirmemelerini ve maskelerini takmalarını istiyoruz. Gözlemlediğimiz ve vatandaşlardan aldığımız geri dönüşlere göre en büyük problem aşı olan vatandaşlarımız kendilerinin hasta olmayacağı kanaatine varmış durumdalar. Aşı olsak hasta olabiliriz ama aşı öncelikle bizim hasta olabilme ihtimalimizi azaltacaktır ama hastane yatış ve özellikle yoğun bakım yatışında ölüm oranlarımızı azaltmaya neden olacaktır. Aşıyla tamamen bu işin azaldığını söyleyebiliriz ama aşı tamamen bizi korumaz. Vatandaşların bu yanlış algıdan vazgeçmesinin öneririm."

Özdemir, kentte yoğun bakımda şu an 8 hastanın yattığını ve bu kişilerin eksik aşı ve aşısız olduklarından kaynaklı salgına yakalandığını sözlerine ekledi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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