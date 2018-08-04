Tunceli Huzur ve Turizm Kenti Oldu

Geçmiş yıllarda sürekli terörle anılan Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in 1 yıllık çalışması ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile kent büyük bir değişim yaşayarak huzur ve turizm şehri oldu.

Tunceli son 1 yılda büyük değişim yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda sadece terörle anılan Tunceli'de güvenlik güçlerinin merkez ve ilçe kırsallarında yaptığı başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütünün çok sayıda sözde lider kadrosu etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele devam ederken 1 yıl önce Vali ve kayyum başkan olarak atanan Tuncay Sonel de kentin çehresini değiştiren çalışmalara başladı. 1 yıl içerisinde özellikle Munzur Çayı ve çevresinde yapılan çalışmalarla şehir adeta turizm merkezi haline geldi. Rafting yarışlarının yapıldığı Munzur Çayının 36 kilometrelik kısmının dünya rafting parkuru ilan edilmesi de şehre ayrı bir değer kattı. Denizden getirilen kumla yapılan kumsalın yanı sıra Munzur Çayı üzerinde Antalya'dan getirilen büyük gezi tekneleri, sürat motorları, gondollar ve jetskiler de kente gelen ziyaretçilere tatil keyfi sunuyor.

"Artık Tunceli huzur şehri"

Munzur Çayı kıyı düzenleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Yürüyüş yolları, bisiklet yolları 200 bin metrekare peyzaj alanı kır bahçeleri, iskelesi, yüzme platformu, deniz kumundan yaptığımız plajlarımız, Antalya'dan getirttiğimiz büyük gezi tekneleri, sürat motorları, jetskileri, gondallar var. Artık Tunceli huzur şehri. Kahraman güvenlik güçlerimizle hakikaten teröristlerle mücadelede büyük başarı elde ettik" dedi.

"Huzur olunca turizm canlanıyor, Tunceli bir başka güzel oluyor"

Kendisinin bir yıldır hem Tunceli Valiliği hem de belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Sonel, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın büyük destekleriyle burada 1 yılda çok ciddi projeler çıktı. Kent meydanından, yer altı çarşısına, demiroluk virajından çay keyfi sokağına, hayvan barınağından sanat sokağına kadar birçok çalışma yaptık. İstihdamda son sıradaydık, ilk 10'a girdik. 2 bin 500 vatandaşımıza fabrikalarda iş ve AŞ verdik. Yani huzur olunca turizm canlanıyor, Tunceli bir başka güzel oluyor. Vatandaşlarımız gelsinler tatillerini Tunceli'de geçirsinler. Sürat motorlarına binsinler, Munzur'un serin sularında yüzüp bu güzellikleri yaşasınlar diyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Sonel'in zaman zaman Munzur Çayında rafting yapıp, sürat motoru ile gezerek vatandaşlara da güven vermesi dikkat çekiyor. - TUNCELİ