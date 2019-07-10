Tunceli huzur, turizm, spor ve tatil şehri oldu

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'nin artık huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başlandığını belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Otellerimizde yer yok. Kamu misafirhaneleri ve yükseköğrenim yurtlarını gelen misafirlerimiz için açıyoruz. Munzur Nehri Kıyısında yeni doğa otelleri yaptık" dedi.

Geçmiş yıllarda sürekli terörle anılan Tunceli, Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur, turizm, spor ve tatil şehri oldu. Son bir yıl içinde gelen turist sayısının 3 kat arttığı Tunceli'de, Munzur Nehri üzerine büyük gezi tekneleri, sürat motorları, su jeti ve gondolların getirilmesi, yapılan su ve doğa sporları merkezleri ile vatandaşlara tatil keyfi sunuyor. Son 2 yıl içinde su ve hava sporları alanlarında ilklerin yaşandığı kentte, ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gerçekleştirildi. 2018 yılında Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik kısmı Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edilirken, Vali Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonunun girişimleri sonrasında Munzur Nehri'nde 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, teknik heyet ve görevlilerin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi. Başarıyla tamamlanan bu önemli organizasyonun ardından Tunceli, su sporları alanındaki potansiyelini tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

Spor ve turizm alanındaki gelişmelerin yanı sıra şehrin en önemli sorunlarından olan istihdam alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Vali Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında açılan üç tekstil fabrikasında yüzlerce vatandaş iş sahibi oldu. Bu çalışmalar sonrasında Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, ilk 10'a yerleşti. Kadın ve engelli istihdamında ise 1'inci sırada yer aldı.

Tunceli'nin kısa bir süre içerisinde hak ettiği huzur ve güven ortamına kavuştuğunu vurgulayan Vali Tuncay Sonel, "Terör örgütü mensupları, özellikle de sözde yönetici kadrosu etkisiz hale getirildikçe vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor. Hem şehir hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenler de çoğaldı. Tunceli artık huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başladı. Otellerimizde yer yok. Kamu misafirhaneleri ve yükseköğrenim yurtlarını gelen misafirlerimiz için açıyoruz. Munzur Nehri Kıyısında yeni doğa otelleri yaptık. Ayrıca yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen parklar, bahçeler, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskele, 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi, 9 kilometre boyunca lale motifli aydınlatmaları, çay keyfi sokağı, açık yüzme havuzları, deniz kumundan yaptığımız yüzme plajı, şehir meydanı, yeraltı çarşısı hatta modern hayvan barınağına kadar birçok hizmetler yöremize kazandırıldı. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız rahat ve güvenli bir şekilde bu güzelliklerin keyfini çıkarıyorlar. Muhteşem doğası ve değişen çehresi ile Tunceli artık turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yörelerimizden biri oldu. Yaptığımız işlerde bize büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza da yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA