Tunceli Hozat'ta bal zamanı
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Tunceli Hozat'ta bal zamanı

01.10.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:07
Tunceli Hozat'ta bal zamanı

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde arıcılık yapan üreticiler bal sağımına başladı.

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde arıcılık yapan üreticiler bal sağımına başladı.

Kentin bir çok bölgesinde olduğu gibi Hozat ilçesi'nde de arıcılar, bal sağımına başladı. 7 bin arı kovanının bulunduğu ilçede 73 arıcı, bu yıl sezonu verimli geçirdi. Verimle geçen sezon nedeniyle bal sağımı gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Cuma Emeç'te Türktaner Köyü'nde arıcıları yerinde ziyaret ederek bal sağımına katıldı.Arıcı kıyafeti giyen Kaymakam Emeç, karakovan balının sağımında petekleri çıkarıp, arıcılara eşlik etti.

Arıcılarla sohbet edip, taleplerini de dinleyen Kaymakam Emeç, ürünlerinin bereketli olması temennisinde bulundu. - TUNCELİ

Tunceli Hozat'ta bal zamanı
Tunceli Hozat'ta bal zamanı
Tunceli Hozat'ta bal zamanı
Tunceli Hozat'ta bal zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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