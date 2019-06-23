Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat...

Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat...

Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat...

Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. - ANKARA

Kaynak: İHA
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