Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat...
Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. - ANKARA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek
Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika Haberleri
12:47 Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Elif hayatını...