TUNCELİ 'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' HALAYLA BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TUNCELİ 'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' HALAYLA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi, halaylarla açıldı.

TUNCELİ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi, halaylarla açıldı.

Tunceli'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında, el sanatları sergisi açıldı. Halk Eğitim Merkezi'nce davul zurna eşliğinde açılan sergide, mesleki, el sanatları ve görsel sanatlar kursunda üretilen ürünler, beğeniye sunuldu. Yer Altı Çarşısı üzerinde açılan sergiye, Vali Mehmet Ali Özkan, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kursiyerler, öğreticiler ve vatandaşlar katıldı. 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında açılan sergideki ürünler, katılımcılar tarafından beğeni aldı.

TUNCELİ 'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' HALAYLA BAŞLADI
TUNCELİ 'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' HALAYLA BAŞLADI
TUNCELİ 'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' HALAYLA BAŞLADI
TUNCELİ 'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' HALAYLA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TUNCELİ 'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' HALAYLA BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:07:38. #1.16#

title