TUNCELİ 'HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI' HALAYLA BAŞLADI

TUNCELİ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi, halaylarla açıldı.

TUNCELİ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi, halaylarla açıldı.

Tunceli'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında, el sanatları sergisi açıldı. Halk Eğitim Merkezi'nce davul zurna eşliğinde açılan sergide, mesleki, el sanatları ve görsel sanatlar kursunda üretilen ürünler, beğeniye sunuldu. Yer Altı Çarşısı üzerinde açılan sergiye, Vali Mehmet Ali Özkan, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kursiyerler, öğreticiler ve vatandaşlar katıldı. 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında açılan sergideki ürünler, katılımcılar tarafından beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı