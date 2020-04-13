Tunceli Halk Eğitim Merkezi Covid-19 nedeniyle sağlık çalışanları için tulum üretimine başladı Tunceli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için giyim atölyesinde tulum üretmeye başladı.

Tunceli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için giyim atölyesinde tulum üretmeye başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık personelinin kullanımı için dikimine başlanan tulumları incelediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekci, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu dönemde milletçe büyük bir salgınla mücadele etmekteyiz. Bizler de bu zor günlerde Kovid-19 virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermek, onların moral ve motivasyonlarını artırmak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz giyim atölyesinde tulum üretimi gerçekleştirmekteyiz. Tunceli Milli Eğitim ailesi olarak diğer kurumlarımızda ürettiklerimizle de Kovid-19 ile mücadelesine destek olmaktan son derece mutluyuz ve bu sorumluluğu tüm eğitim camiası olarak taşıyoruz. Bu sürece destek veren eğitim camiamızın tüm çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA