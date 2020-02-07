Tunceli-erzincan karayoluna kaya parçaları düştü
Tunceli-Erzincan karayoluna kaya parçaları düştü TUNCELİ-Erzincan karayoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından kaldırıldı.
Tunceli-Erzincan karayoluna kaya parçaları düştü TUNCELİ-Erzincan karayoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından kaldırıldı.
Tunceli-Erzincan karayolunun 38'inci kilometresinde karayolunun kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının yola düştüğü noktada o sırada araç geçmemesi olası facia önlendi. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen karayolları ekipleri, iş makinesiyle kaya parçalarının yoldan kaldırmasıyla trafik akışı tekrar sağlanmaya başlandı.