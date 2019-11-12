Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü
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Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü

Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştüTUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu.

12.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:46
Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü

Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu'nun 45. kilometresinde bulunan çığ tünellerinin girişinde kaya düştü. Düşen kaya nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Vatandaşların vermesi üzerine bölgeye giden Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kayayı ve parçalarını yoldan temizledi.

Tamamen temizlenen yol ulaşıma tekrar açıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü
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