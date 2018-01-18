Tunceli- Erzincan karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Tunceli'de dün geceden beri etkisini gösteren kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı kar yağışı ve bölgede etkili olan tipi nedeniyle Tunceli'de birçok köy yolu ile Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma kapanırken, birçok araç da buzlanma nedeniyle kaza yaptı.

Dün akşam saatlerinde akşam saatlerinde Enzincan'a inemeyen THY Erzincan uçağının Elazığ'a inmesinden sonra karayoluyla Erzincan'a gönderilmesi sırasında yolcuları taşıyan bir otobüs, yoğun sis ve tipi nedeniyle Pülümür ilçesi, Cankurtaran Tepesi'nde yoldan çıkıp yan yattı. Meydana kaza sonucunda şans eseri ölen, ya da yaralanan olmazken, bölgeye giden yardım ekipleri, yolcuların başka bir araçla Erzincan'a gitmesine yardımcı oldu. Sabah saatlerinden itibaren Tunceli bölgesinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 300 köy yolu ile birlikte Tunceli-Pülümür ve Tunceli-Erzincan karayolu da ulaşıma kapandı. Tunceli-Erzincan karayolu Pülümür ilçesi yakınlarındaki 2 bin rakımlı Cankurtaran tepesinde yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş uzaklılığı 5 metreye kadar düştü. Dondurucu soğuk yolda buzlanmaya neden olurken, karayolu da araç trafiğine kapatıldı. Tunceli-Erzincan karayolunu kullanmak isteyen çok sayıda TIR ile ağır tonajlı araçlar, Pülümür ilçesi ile Kırmızıköprü köyü yakınlarında bekletiliyor. Bu arada Tunceli-Erzincan karayolu Zağge mevkiinde, bir TIR yoldan çıkarak şaranpole yuvarlandı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, kaza bölgesine ulaşan ambulans ile Tunceli Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Bu arada kar yağışı nedeniyle dağların beyaza büründüğü Pülümür Vadisi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.