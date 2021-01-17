Tunceli-Erzincan kara yolu sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun sis ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte hava şartlarının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, sis ve tipi nedeniyle Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren