Tunceli-Erzincan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Tunceli-Erzincan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

17.02.2021 09:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:04
Tunceli-Erzincan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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