Tunceli-Erzincan kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Erzincan kara yolu tır geçişlerine kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Erzincan kara yolu tır geçişlerine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişlerine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren