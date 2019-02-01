Tunceli Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Tunceli'de

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Tunceli'de

'TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK'

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ'daki 'Güvenlik Toplantısı'nın ardından Tunceli'ye geçti. Valilik ziyaretinde konuşan Uzunkaya, düzenlenen operasyonlarla yurt içinde ve Tunceli'de terörün belinin kırıldığını belirterek, kentin artık terörle anılmayı hak etmediğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, beraberindeki Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan ile birlikte Tunceli'ye gelerek Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzunkaya, Tunceli'nin büyük bir değişimin yaşandığını dile getirerek, "Uzun yıllar sonra ilk kez geldiğim Tunceli'de, birisi gözümü bağlayıp getirmiş olsa, burada gözümü açsa çok farklı bir Tunceli gördüğümü o zaman daha net ifade ederdim. Tunceli'nin çehresi de sosyal hareketliliği de imkanları da şartları da çok olumlu yönde gelişmiş. Tunceli, 2018 yılı itibariyle emniyet asayiş hizmetlerinde son derece olumlu bir tablo çizdi. Gerek mala gerek şahsa karşı işlenen suçlar itibariyle olumlu bir tablo sergiliyor" dedi.

'HAREKET EDEMEZ DURUMDA BIRAKILAN BİR GÜVENLİK OPERASYONU YAKLAŞIMI MEVCUT'

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Tunceli isminin yıllarca terörle anıldığını, bunu hak etmediğini dile getirerek, Tunceli'de terörün belinin kırıldığını söyledi. Uzunkaya şöyle konuştu:

"Terör örgütlerinin kırsal bölgelerde cirit attığı, faaliyetlerini rahatlıkla yürütebildiği bir bölgeydi. Özellikle son yıllarda tüm Türkiye'de terör örgütlerine karşı alan daraltmalı, terörün kaynağından yok edilmesi, ister sınır ötesi, ister sınır içerisinde devlet hassasiyetinin en üst düzeyde uygulandığı bu son birkaç yıl içerisinde en olumlu sonuçların alındığı illerden birisi de Tunceli. Bu bölgede değişik terör örgütlerinin PKK'dan TKPML'ye, MKP'ye kadar diğer terör örgütlerinin yoğun şekilde yapılanmalarının bulunduğu, bu bölgede son zamanlarda yapılan operasyonlar da dahil olmak üzere tam tabiriyle terörün belinin kırıldığı, sıfırlara indirecek düzeyde son derece etkili sonuçların alındı. Yüzlerle ifade edilen terör örgütü mensubu sayısının iki elin parmaklarıyla ifade edilecek düzeye geldi. Kontrol altında tutulan, hareket edemez durumda bırakılan bir güvenlik operasyonu yaklaşımı mevcut. Dolayısıyla bu huzur ortamının, terörden arındırılmış, huzur ortamının vatandaşlarımıza da yansıdığını görmüş olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bizim temel amacımız ve varlık sebebimiz de bu. Hiçbir ilimizin terörle özdeşleştirilmesinin, anılmasının doğru olmadığına inanıyoruz. Tunceli de bunu hiçbir zaman hak etmiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konudaki tavrını yıllardan beri net olarak ortaya koyup, terörle arasına sınır çekmeye çalışan vatandaşlarımızın buradaki hassasiyeti devam ettirerek daha huzurlu bir ortam olacak. Gece yarılarına kadar insanların Tunceli'de, Diyarbakır'da, Bingöl'de, Mardin'de Şırnak'ta olsun sokaklarda gülerek, eğlenerek dolaşıyor olmaları bizi son derce mutlu ediyor. Temel anlayışımız da bu zaten. Bunları görmekten de memnuniyet duyuyoruz."

Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nı da ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, beraberindekilerle birlikte Tunceli'de ayrılarak, Bingöl'e geçti.

Kaynak: DHA